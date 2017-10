Villingen-Schwenningen Nachrichten direkt aus Berlin

Für eine Regierungsbeteiligung der FDP in einer Jamaika-Koalition gäbe es drei Bedingungen: Der Soli muss ersatzlos auslaufen, es muss eine Digitalisierungsoffensive geben und ein Zuwanderungsgesetz. In diesem müssten klar Asyl, Flucht und Einwanderung geregelt sein. "Wenn es hier keine Einigung gibt, gibt es keine Regierungsbeteiligung", so Klinge. Offensichtlich will die Partei das Vertrauen, das sie bei der Wahl wiedergewonnen hat, nicht gleich wieder verspielen. Die aktuelle Situation sieht er so, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und der bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer sehr unter Druck stehen – auch mit Blick auf den bevorstehenden Parteitag der CDU. Aber unter dem Eindruck des Wahldebakels von 2013 gehe Sorgfalt in den Koalitionsgesprächen vor.

In das erste Sondierungstreffen ging die FDP mit vier Personen. Das waren Christian Lindner, Marco Buschmann, Wolfgang Kubicki und Nicola Beer. Die CDU kam mit 25 Personen. Die Atmos­phäre sei freundschaftlich und man spüre eine Charmeoffensive der CDU/CSU wie auch der Grünen. In welche Ausschüsse er komme sei noch nicht klar. Er würde jedoch gerne Bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion werden und somit in diesen Ausschuss gehen, alternativ in den Wirtschaftsausschuss. Sollte ihm ein zweiter zugeteilt werden, wäre seine Präferenz der Tourismusausschuss.

Kreisvorsitzende Andrea Kanold blickte auf den Wahlkampf zurück und dankte den vielen Helfern und Unterstützern. Neben dem Kreisvorstand ist sie auch Mitglied im Landesvorstand. Sie freue sich, dass es erstmals seit 50 Jahren wieder geschafft wurde, einen FDP-Kandidaten in Berlin zu haben, und auch über das Ergebnis mit 8,4 Prozent in der Erststimme und 12,2 in der Zweitstimme. Vom Landesverband wurden mehrere Punkte mit Wünschen an die neue Bundestagsfraktion geäußert, unter anderem die der weltbesten Bildung, eine faire Balance zwischen Bürger und Staat, die Digitalisierungsoffensive, eine vernünftige Energiepolitik und dass Europa die Zukunft sei. Sowohl bei den drei Bedingungen, die Klinge nannte, als auch bei denen, die Kanold aufzählte, fehlte das Wort "Steuererleichterung", das im Wahlkampf noch sehr oft fiel.