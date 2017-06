VS-Schwenningen. Das Kinderland der Südwest Messe veranstaltet am Samstag, 17. Juni, 15 Uhr, im Fesatzelt einen Familien- und Kindernachmitag. Mit dabei ist die Villinger Puppenbühne mit Kasper, Seppel und Bello in einem spannenden Abenteuer, der Zauberer Wodini, der Altmeister der Magie, zeigt Ausschnitte aus seinem großen Bühnenprogramm, "Mit mach Zaubern" mit Pfiffikus und die kleinen Stars des Kinder-Zircus Confetti zeigen ihre Kunsstücke. Gerade von der deutschen Meisterschaft aus Berlin zurückgekommen, zeigen sie die erfolgreichen Nummern zum ersten Mal in Schwenningen. Es gibt Spiele, bei denen es Preise gibt, unter anderem eine Eintrittskarte in das Conny Land bei Kreuzlingen, ein Familienessen im Festzelt Brandl und viele Sachpreise.