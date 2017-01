Villingen-Schwenningen Nachfrage nach Zweitfamilie steigt

Nach über drei Monaten intensiver Vorbereitung und Ablegung der Prüfungen im Dezember vergangenen Jahres, können sie nun ihre neue berufliche Herausforderung annehmen. Der Qualifizierungskurs wurde von der städtischen Kindertagespflege VS angeboten, teilt die Stadtverwaltung mit. "Wer sich entschließt, Tagesmutter oder -vater zu werden und zu Hause oder im Team mit anderen Kinderbetreuung anbieten möchte, liegt voll im Trend. Denn die Nachfrage nach der Zweitfamilie steigt weiter", weiß Martina Bruhn vom Sachgebiet Kindertagespflege im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt. Die Kindertagespflege habe sich längst zu einer wichtigen Säule der Kinderbetreuung in VS entwickelt, berichtet Bruhn weiter.

Die Kursabsolventen stehen teilweise schon zur Vermittlung von Tageskindern zur Verfügung. Dabei sind die Pläne, wie und wo sie tätig werden, ganz unterschiedlich. So möchten zwei Kursteilnehmer ein neues Projekt planen und vorbereiten, drei werden klassisch zu Hause mit den Kleinen arbeiten. Zwei weitere Tagesmütter werden in den Haushalt der Kinder gehen, als sogenannte Kinderfrauen. Eine Absolventin wird in ein bereits bestehendes Projekt einsteigen.

So bunt, wie die Zusammensetzung des Qualifizierungsseminares ist, so vielfältig gestalten sich danach auch die Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Personen. Die Arbeit mit kleinen Kindern kann so ideal an die eigenen Ressourcen angepasst werden: "Ein großes Plus für selbstständig tätige Tagesmütter und -väter", so Bruhn. Weitere Informationen sind unter www.villingen-schwenningen.de oder direkt bei Martina Bruhn unter Telefon 07721/ 82 21 62 erhältlich.