Villingen-Schwenningen Nachfolge ein Problem

Die Versorgung mit Hausärzten liegt im Mittelbereich Villingen-Schwenningen mit 107,2 Prozent im Planbereich und in Donaueschingen mit 83,6 Prozent leicht unter dem Soll-Niveau. Sowohl bei Haus- als auch bei Fachärzten wurde eine Zentralisierungstendenz in den Mittelbereich festgestellt. In Schonach und Hüfingen fällt die Versorgung mit einem Hausarzt auf mehr als 4000 Einwohner signifikant schlechter aus. Dazu kommt das hohe Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte, 41 Prozent sind hier älter als 60 Jahre. Und 30 Prozent der niedergelassenen Ärzte sehen die Nachfolgersuche als "nahezu unmöglich".

Als positiv wird die Bereitschaft gesehen, dass in zweidrittel der Rückläufe zu alternativen Modellen der Berufsausübung Bereitschaft signalisiert wird.

Jetzt geht es weiter mit öffentlichen Auftaktveranstaltungen, in denen über den Sachstand des Modellprojektes in Tuttlingen, Rottweil und Furtwangen informiert wird. Anschließend werden in Zukunftswerkstätten konkrete Möglichkeiten zur Realisierung der Ziele erarbeitet. Eine Lenkungsgruppe identifiziert in den Landkreisen Teilräume, in denen die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten umgesetzt werden sollen.