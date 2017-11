Villingen-Schwenningen "Nachdem, was wir schon alles angestellt haben, müssen wir siegen"

Grundlage des Vortrags im Uhrenindustriemuseum waren die vier Kriegstagebücher des Schwenningers Herbert Schlenker, der von Beruf Kaufmann war und mehrere Sprachen beherrschte. In seiner Freizeit war er begeisterter Wanderer, und sein stets gut gefüllter Proviant-Rucksack brachte ihm den Spitznamen "Schleppsack" ein. Ab 1940 musste er Kriegsdienst leisten, kam nach Meßstetten zu den Gebirgsjägern. Danach folgten der Balkan- und ab 1941 der Russlandfeldzug. Seine Einheit war vor allem in Südrussland und in der Ukraine eingesetzt. Das erste Tagebuch begann er in der Slowakei, wo er mit seinen Kameraden auf den Marschbefehl nach Russland wartete.

Tagebuchschreiben war nicht unbedingt erlaubt, und wenn jemand seine Aufzeichnungen gelesen hätte, wäre er vermutlich vor das Kriegsgericht gekommen. Schlenker schrieb über alles, was er sah und erlebte, und er schrieb unverblümt, ehrlich, teilweise ironisch, bitter oder empört.

Michael Zimmermann trug etliche Passagen aus den Tagebüchern in chronologischer Reihenfolge vor und erläuterte dem Publikum die historischen Hintergründe. Herbert Schlenker war von Anfang an skeptisch gegenüber der Propaganda gegen die Russen und ihre angeblich unfähige Armee und bezeichnete sie als "billiges Nazigeschwätz". Stattdessen meinte er, "man muss den Russen gerecht werden – was soll der Untermenschenquatsch!" und fragte sich "Was kann das russische Volk dafür, dass wir es umbringen wollen?"