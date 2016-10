Villingen-Schwenningen Nach Villingen kommt sie besonders gern

Begeistert sei ihre Mutter zunächst nicht gewesen, dass sie einen um 13 Jahre älteren Schausteller zum Mann nahm, "aber Heinz hat schnell ihr Vertrauen gewonnen". Und sie habe ihre Entscheidung nie bereut. Heinz und Bärbel Gebauer wurden zu einem starken Paar, betrieben den Autoscooter, Kinderkarussells und eine Losbude. Von März bis Mitte November waren sie im gemütlich ausgebauten Wohnwagen von Ort zu Ort in ganz Baden-Württemberg unterwegs, den Winter verbrachten sie in ihrem Haus in Konstanz.

Heinz Gebauer war nicht nur für sein eigenes Unternehmen, sondern als Generalunternehmer der jeweiligen Stadt gegenüber verantwortlich für den gesamten Rummelbetrieb. Nachdem Heinz Gebauer vor 15 Jahren starb, übernahm sein Sohn. Für die Seniorchefin Bärbel Gebauer stellte sich nach dem frühen Tod ihres Mannes die Frage: Zu Hause bleiben oder weiterfahren? Die Antwort fiel ihr leicht. "Was soll ich alleine zu Hause sitzen?"

Ihre beiden Kinder Heinz und Barbara waren mit eigenen Geschäften ins Familienunternehmen eingestiegen und froh über die Hilfe der Mama. Bis vor kurzem stand die 72-Jährige nämlich noch jeden Tag am Losstand mit den vielen Plüschtieren und Plastikspielsachen. "Das habe ich 30 Jahre lang gemacht".

Jetzt, quasi im Ruhestand, beschränkt sie sich auf das Führen der Kassenbücher, macht, wenn nötig, die Ablöse an der Karussellkasse und kocht jeden Tag, auch für die Arbeiter – insgesamt für acht Personen. Die Arbeit geht ihr nicht aus, auch wenn sie es inzwischen etwas ruhiger angehen lassen kann.

Nach Villingen kommt Bärbel Gebauer besonders gern. Hier gefällt ihr das Städtle und "beim Metzger werde ich namentlich begrüßt". Mit Hündchen "Fipsi" geht sie gerne in die Natur ringsherum. Sie liebt es, mit den anderen Schaustellern zusammenzusitzen – "manchmal sind wir eine große Familie". Für Hobbys ist ihr in all den Jahren keine Zeit geblieben. Das freie Leben hat schließlich seinen Preis: fahren von Platz zu Platz, aufbauen, betreiben und abbauen – viel Arbeit also. "Aber dabei bleibe ich, solange ich kann".