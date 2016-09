VS-Villingen. Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Villinger Gerberstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 67 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 67-Jährige wurde bei der Kaffeerösterei beim Beladen seiner Fahrrad-Satteltaschen von einem jungen Radfahrer angefahren. Vor dem Zusammenstoß war der Jugendliche einer Autofahrerin ausgewichen, die ihn wohl übersehen hatte. Im Anschluss begutachteten alle drei Unfallbeteiligten den Schaden am Fahrrad des 67-Jährigen und verzichteten auf die Verständigung der Polizei. Nachdem der Schaden mit Bargeld beglichen war, verließen alle Beteiligten ohne Austausch der Personalien die Unfallstelle. Erst später verspürte der 67-Jährige Schmerzen im Arm und im Rückenbereich und bemerkte weitere Schäden an seinem Zweirad. Die Autofahrerin wird gebeten, sich beim Polizeirevier, Telefon 07721/6010, zu melden.