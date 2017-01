VS-Villingen. Am Dienstag zwischen 8.25 und 9.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer einen im Kaiserring in Villingen stehenden Audi angefahren. Der Besitzer des grauen Audis bemerkte laut Polizei den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an der hinteren linken Fahrzeugtüre ohne Hinweise auf den Unfallverursacher. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder eine Sachbeschädigung bemerkt haben, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, zu melden.