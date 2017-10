Villingen-Schwenningen Nach Umzug sind die Leitungen tot

Villingen-Schwenningen. Die gebürtige Villingerin kommt sich allmählich vor, also ob sie im hintersten Busch wohnt. Seit ihrem Umzug in der Doppelstadt hat die Frau nur noch ihr Handy, um einen Kontakt zur Außenwelt aufzubauen. Und dies, obwohl sie Mitte Mai bei Unitymedia einen Vertrag über Internet und Festnetz abschloss. In etwa drei Wochen, habe es in der Geschäftsstelle des Anbieters geheißen, könne sie loslegen. Bis dorthin habe sie den Anruf eines Technikers erhalten.

Die Wochen vergehen. Doch der Anruf kommt nicht nach der versprochenen Zeit. Im Juni fasst die Frau, die teilweise auch Home-Office macht, bei ihrem Vertragspartner nach. Dort habe man sie an einen externen Dienstleister verwiesen, der für die technische Umsetzung und damit die Installierung des Rooters zuständig sei. "Ich hing erst einmal für fast 90 Minuten in der Warteschleife", beschreibt sie ihre Erfahrungen mit der Service-Hotline, "solange, bis mein Handyguthaben aufgebraucht war."

Nach einigen Versuchen kann die junge Frau ihr Verbindungs-Problem schildern, man sagt ihr einen Monteurtermin noch im gleichen Monat zu. Ein Termin wird vereinbart, doch dieser sei kurzfristig abgesagt worden. "Mein Vermieter und ich warteten an diesem Freitagnachmittag vergebens. Eigentlich hätte ich einen Anruf erwartet", ärgert sie sich über das Vorgehen des Servicetechnikers. Stattdessen sei die Absage ohne Begründung und die Nennung eines Ersatztermins per SMS gekommen.