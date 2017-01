Villingen-Schwenningen Nach Stuttgart jetzt auch in Villingen

Beatrice Stemmer hielt zunächst Rückblick auf sieben Jahre Bovistra Stuttgart. Sie erinnerte an die Ausstellung zum jährlichen Fotokalender Masculin, mit der alles begann, an Goldfisch Heinz, dem die beiden Galeriebesitzer eine ganze Fotoserie und eine eigene Ausstellung widmeten sowie an Ausstellungen von Gastkünstlern, die sowohl Bilder, Fotografien als auch Skulpturen zeigten. Einen Querschnitt wurde an diesem Abend auch in einem Teil des Gebäudes gezeigt.

Alex Bieglers Bilder sind geprägt von Erotik

Alex Bieglers Bilder sind geprägt von Erotik und seiner Liebe zu Italien. In einer Kurve kam Stemmer vom Orgasmusdauer der Schweine, dem Sexualkannibalismus der Gottesanbeterin und der Schwarzen Witwe zu den Werken des Stuttgarter Künstlers. Sie beschrieb das Bild der beiden jungen Frauen, das großflächig im Obergeschoss zu sehen ist, die eine leckt genüsslich das heruntertropfende Eis an ihrem Waffelhörnchen ab, die andere leckt – beißt fast – genüsslich in die Süßigkeit.

Biegler provoziert: Die Madonna im hoch geschlitzten modernen Kleid lehnt lasziv an einer mit Ornamenten gefliesten Wand, während in einem anderen Bild eine ­Nonne im Büstier von der anderen Wand sehnsüchtig zu ihr hinüberschaut. Die Frau als Heilige und Hure, als ­schönes und mystisches Wesen. Biegler fordere die Interaktion des Betrachters mit dem Bild.

Bei den Männern zeigt er eher Stereotypen: Einer davon ist der Matrose. In jedem Hafen eine andere Braut, seine Heimat das Meer und seine Sehnsucht das Fernweh. Er zeigt ihn mit Frauen auf der einen Seite, mit Männern auf der anderen Seite.

Ein weiteres Thema ist der italienische oder auch der spanische Macho, der auf Frauenjagd ist und zu Hause von seiner einzig wahren Liebe – seiner Mama – bekocht wird."Alex Biegler verkauft in seinen Bilder Illusionen und Rollenspiele – keine Realität", fasst die Kunstwissenschaftlerin zusammen.

Nach der kurzweiligen Eröffnung verteilten sich die Besucher in den Räumen der neuen Kunstgalerie. Mit Spannung erkundeten sie die Galerie sowie die beschriebene Ausstellung. Viele freuen sich auch über die neue Kunstadresse, viele sind gespannt, was die Zukunft noch an Ausstellungen in der Galerie bringen wird.