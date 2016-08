Villingen-Schwenningen Nach Raubüberfällen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Ein Jugendlicher aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kommt als mutmaßlicher Täter für den Überfall auf ein Blumengeschäft am Freitag sowie für den Überfall auf eine Bank in Frage. Die Polizei konnte ihn in der Nacht auf Dienstag vorläufig festnehmen.

In einer ersten Vernehmung durch Beamte der Kriminalpolizei räumte der Jugendliche beide Taten ein. Zur Motivlage können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Ob der dringend Tatverdächtige weitere Straftaten begangen hat wird derzeit geprüft. Der Jugendliche wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen ihn.