VS-Villingen. Auch im Jugend- und Kulturzentrum K3 in Villingen in der Kalkofenstraße 3a geht nach dem Kinderumzug am Schmotzigen Dunschtig, 23. Februar, ab 15 Uhr die Post ab. Mit einem dreieinhalb stündigen Programm unterhalten der Kinderzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen, das Klappstuhltheater mit Jaques Mehlsack, ein kreatives Bastelprogramm, die Kinderschminkstation und ein Kasperletheater. Auch ein Elterncafé wird angeboten. Der Eintritt beträgt zwei Euro.