Villingen-Schwenningen Nach dem Skate-Contest zum Konzert

VS-Villingen. Von 12 bis 13 Uhr können sich die Teilnehmer direkt vor Ort anmelden oder im Voraus den Anmeldebogen über die Facebookseite (www.facebook.com/skatecontestvs/) runterladen.

Die Fahrer messen ihr Können in den zwei Gruppen u17 und ü17. Bewertet werden die Runs von einer fachlich kompetenten Jury, in der auch der ein oder andere Villinger "Ur-Skater" zu finden sein wird.

Unterstützung gibt es dieses Jahr von der "VS ist Bunt"-Crew und der Caritas-Jungs-Gruppe, die für Snacks und Getränke sorgen. Im Anschluss an den Skate-Contest geht die Party im Jugend- und Kulturzentrum K3 in der Kalkofenstraße 3a in Villingen mit den beiden Livebands "Lumberjerkz" und "Quando Quando" weiter, um den Tag auch gebührend zu feiern.