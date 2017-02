Villingen-Schwenningen Nach dem Rodeln gibt es Punsch

Um so zufriedener war die Pfadfindersiedlung DPSG im Haslach, denn das Punsch­rodeln war erfolgreich. Es waren über 30 Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein anwesend und hatten eine Menge Spaß.

Am Brigachlift in Oberkirnach, auf der Seite der Rodelbahn, war noch genügend Schnee vorhanden, und die Laune war dementsprechend gut. Um 11 Uhr hat das Rennen begonnen. Zur gleichen Zeit wollte ein Kindergarten aus St. Georgen auch ein Rodel­event machen, wusste aber durch den Zeitungsbericht, das die Villinger Haslach-Pfadfinder ab 11 Uhr starten. Deshalb hatte der Kindergarten prompt seinen Start um eine Stunde nach vorne gelegt. Und so kamen sich die Kinder nicht in die Quere.

Teilweise wurden sehr schnelle Zeiten gefahren. Manch ein Vater war mit einer noch besseren Zeit ins Ziel gekommen, aber die ­Renn­leitung, ebenfalls Kinder der Pfadfinder, hatten die Zeit allerdings nicht gültig gewertet.