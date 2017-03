Villingen-Schwenningen Zum Dessert bekommt die Crêperie die süße Bestätigung

Hinter verschlossenen Türen debattierte der Ausschuss dann nämlich nichtöffentlich über das kleine Lokal. Ilona und Mark Faulbrück ihrerseits nahmen die Sache in die Hand, als ihnen zu Ohren gekommen war, dass die Kommunalpolitiker in dieser Sache beraten. In einer flammenden E-Mail an Oberbürgermeister Kubon und die Fraktionssprecher hatten sie bereits am Montagabend ihr Statement abgegeben. Und nicht nur das: Sie ließen dem OB gestern die ersten etwa 600 Unterschriften von Kunden und Unterstützern zukommen, während weitere Listen derzeit noch im Umlauf seien. Dabei verhehlten die Faulbrücks ihre Enttäuschung über den Umgang mit den Gastronomen in dieser Sache nicht: "Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir zu diesem Thema im Vorfeld kontaktiert worden wären und sich die Fraktionsmitglieder ein ›Bild vor Ort‹ und die ›Fakten‹ gemacht hätten." Immerhin aber hatten sich auf ihre E-Mail vom Montagabend bereits am gestern Vormittag die ersten Kommunalpolitiker bei ihnen gemeldet und interessiert gezeigt.

Über den Verlauf der Beratung im Technischen Ausschuss gestern gab es bislang keine öffentliche Auskunft. Doch an der rechtlichen Situation, dass die Außenbewirtung ohnehin gar nicht untersagt werden könne, habe sich nichts geändert, so die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner.