Villingen-Schwenningen Nach Brand: Neue Heimat gesucht

Wertsachen seien nicht beschädigt worden, so Zheng weiter, doch durch die Löscharbeiten sei Wasser eingedrungen, auch Strom und Heizung funktionieren nicht mehr. Zudem dürften sich derzeit noch keine Personen im Haus aufhalten, weil das Dach einsturzgefährdet ist. "Es ist alles ganz furchtbar", sagt sie.

Das wichtigste Hab und Gut habe die Familie, die das Restaurant Asia Palace in der Villinger Straße betreibt, gleich am Unglücks-Morgen zusammengepackt. "Gestern haben wir noch die Schulsachen für die Kinder geholt", berichtet Ehemann Xuan Zheng. Jetzt sei die sechsköpfige Familie erst einmal in einer Pension in der Alleenstraße untergekommen. Die übrigen Hausbewohner – Mitarbeiter des Restaurants – wurden am Sonntag vom DRK vorübergehend in das Obdachlosenheim in der Turnerstraße gebracht. Doch beides könne keine Dauerlösung sein. "Wir suchen dringend eine Unterkunft – sowohl für uns, als auch für unsere Mitarbeiter", sagt der Hausbesitzer.

Drei Monate, so habe der zuständige Versicherungsbeauftragte geschätzt, dauerten die Sanierungsarbeiten, berichtet Qiwen Zheng – mindestens. Wenn es draußen weiter nass bleibe, könnte es noch länger dauern.