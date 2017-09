Villingen-Schwenningen Nach Brand: Glutnest ruft Feuerwehr auf Plan

Im Gebäude in der Gerberstraße war in der Nacht auf Mittwoch Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner waren in dem brennenden Haus eingeschlossen, zwei wurden schwer verletzt.

Nun musste die Feuerwehr erneut zu dem Haus ausrücken. Eine Nachbarin bemerkte gegen 7.30 Uhr Rauch und alarmierte die Einsatzkräfte. Laut Polizei rückte die Feuerwehr mit 20 Mann und vier Fahrzeugen aus, auch ein DRK-Rettungsteam war vor Ort.

Im Gebäude stießen die Feuerwehrleute auf eine Matratze, in der noch ein Glutnest vorhanden war. Sie löschten das Glutnest und kontrollierten nochmals das gesamte Gebäude nach weiteren möglichen Brandherden.