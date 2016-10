Villingen-Schwenningen Nach Besichtigung auf Tour

Neben den Wintersportgebieten in den Alpen ist die Firmengruppe Doppelmayr/Garaventa vor allen Dingen auch in Asien und Südamerika erfolgreich tätig. So wird zum Beispiel sukzessiv der innerstädtische öffentliche Verkehr in La Paz, der Hauptstadt Boliviens mit Sesselliften dieser Firma ausgebaut. Wegen der Steilheit der geografischen Lage und auch aus Kostengründen ist dies die optimalste Lösung für diese Stadt.

Für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea ist das Unternehmen für die Planung und Bau der erforderlichen Seilbahnen ebenso voll verantwortlich. Die Gruppe wurde nach dem Einführungsfilm durch die Mechanische Fertigung und den Stahlbau geführt.

Anschließend ging es mit der Seilbahn hinauf auf den Pfänder, den Hausberg von Bregenz. Bei einer etwa zweistündigen Wanderung war eine grandiose Aussicht auf den Bodensee, auf die Schweizer-, Liechtensteiner- Österreichischen und Allgäuer Alpen zu bewundern. Hoch zufrieden von dem erlebnisreichen Tag verbrachten die Mitglieder und Gäste des Alpenvereins auf der Terrasse eines ausgezeichneten Ausflugslokals bis zum Sonnenuntergang über dem Schwäbischen Meer den Abend-Abschluss. Die Teilnehmer zollten den Organisatoren Edgar Schwarzwälder und Peter Schütte höchstes Lob.