Schwarzwald-Baar-Kreis. In 16 Ausschüssen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Berlin wird die Basis für die politischen Positionen der IHK-Organisation erarbeitet und auf Bundesebene eingebracht. Jüngst wurden diese Ausschüsse neu besetzt. Auf Vorschlag der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sind auch sieben Persönlichkeiten der Region berufen worden. Die Vertreter der Region in den einzelnen DIHK-Ausschüssen sind unter anderem: Thorsten Rettich, J. G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG, St. Georgen (Ausschuss für Industrie und Forschung), Dieter Teufel, Teufel Steuerberatungsgesellschaft mbH, Tuttlingen (Finanz- und Steuerausschuss), Alexander Aisenbrey, Öschberghof GmbH, Donaueschingen (Tourismusausschuss), Kai Schinkel, wireless GmbH, Rottweil (Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie) und Matthäus Reiser, Kreissparkasse Rottweil (Geld- und Kreditausschuss).