Villingen-Schwenningen. Das Bildungszentrum fährt am Montag, 21. November, zur Ausstellung "Kandinsky, Marc & der Blaue Reiter" in der Fondation Beyeler nach Basel-Riehen. Für Interessierte sind noch drei Plätze frei. Auskunft und Anmeldung bis Mittwoch, 16. November, unter der Telefonnummer 07721/5 10 80 oder per E-Mail an info@bildungszentrum-villingen.de.