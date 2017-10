Ray Style wurde in Schwenningen als Jürgen Sawczuck geboren, ist in Villingen aufgewachsen und seit 20 Jahren selbstständig als Artist und Showkünstler. Kürzlich trat er in der RTL-Show "Deutschland sucht das Supertalent" auf, wo er durch einen brennenden Stahlreifen, der mit Macheten gespickt war, sprang. Anschließend legte er sich auf ein Brett mit scharfen Nägeln und auf einem Brett auf seiner Brust malträtierte ihn eine Sportlerin mit Seilspringen.

Auf die Frage, wieso er sich so etwas antue, vor allem, nachdem ihn Dieter Bohlen, Bruce ­Darnell und Nazan Eckes nicht in die nächste Runde ließen, antwortet Style, dass er eigentlich nicht zu dieser Show wollte, sich dann aber überreden ließ. "Es hat mir nichts ausgemacht, dass ich nicht weiterkam, ich bin anschließend zufrieden nach Hause gefahren", betont er. Bohlen und Kollegen hatten ihn nicht weitergelassen, da sie eine Show, in der man sich Schmerzen zufügt, nicht befürworten.

Mit dem Auto nach Berlin