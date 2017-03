Villingen-Schwenningen Nach Abriss freie Sicht auf Klinikum

Ein kurzer Knopfdruck, dann kippt das Führerhaus nach hinten und gibt den Blick durch die Frontscheibe frei auf die Oberkante des Bettenhauses. "Das ruckelt ja mächtig", sage ich zum Vorarbeiter Peter Schuhmacher von der Abrissfirma Lämmle, der neben der offenen Tür steht und die Kontrolle über den großen Abrissbagger behält. Nachdem der größte Teil des Gebäudes bereits rückgebaut wurde, zwickt sich der Bagger in diesen Tagen durch den hinteren Betonteil, der den Fahrstuhl umgibt.

Dann wird gewechselt, Peter Schuhmacher übernimmt die Steuerung der Abbruchzange. Neben den Schaltern befindet sich im Führerhaus auch ein kleiner Bildschirm, der die Bilder von einer auf der Zange installierten Kamera überträgt, um von allen Seiten Einsicht in die Arbeiten zu haben. Und dabei ist immer wieder Vorsicht geboten: "Manchmal ist die Arbeit ziemlich heikel", meint der Vorarbeiter. Erst vor einigen Tagen sei ein größeres Metallstück unerwartet abgebrochen und in Richtung des Führerhauses herunter geflogen. Damit es nicht zu sehr staubt, stehe stets ein weiterer Mitarbeiter mit einem Schlauch daneben und spritze Wasser in die Abbruchstelle.

Von hinten beobachtet Silvan Gmeinder, Projektleiter der Firma Lämmle, das Geschehen. Mit den bisherigen Maßnahmen zeigt er sich zufrieden. Das Schwesternwohnheim, die Pathologie, Neurochirurgie, die Verwaltung, der Wirtschaftsbau sowie fast das gesamte Bettenhaus C wurden dem Erdboden gleichgemacht. "Wir sind gut im Zeitplan und haben mehr als die Hälfte geschafft", resümiert Gmeinder. Auch die unterirdischen Verbindungsgänge, durch die das Personal einst von der Pathologie zur Verwaltung und dem Schwesternwohnheim gelangte, würden derzeit rückgebaut.