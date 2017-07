Villingen-Schwenningen Nach 43 Jahren sagt sie tschüss

Die Türe zu ihrem Büro öffnet sich und Pfarrer Andreas Güntter lugt durch einen Spalt herein. "Wir geben sie nicht gerne her", versichert er und stellt Waltraud Schütz eine Frage. Im Nullkommanichts hat sie die Antwort parat. "Sehen Sie, das ist unschätzbar, dass Frau Schütz alle kennt", sagt er und schließt die Türe wieder.

Im Laufe der Jahre habe sich ihre Arbeit grundlegend verändert. Neben Fingerspitzengefühl sei auch viel Erfahrung wichtig. Anfangs wusste sie nicht, was auf sie zukommen würde. "In der Industrie gab es klare Strukturen und Aufträge." Pfarrer Pfitzenmaier stellte ihr einst die Frage: "Fräulein, wollen Sie an dieser Stelle Spaß haben oder nur die Zeit absitzen?" Für die humorvolle Waltraud Schütz war klar, dass sie Spaß an der Arbeit haben wollte. Sie blickt auf ihr Arbeitsleben zurück und stellt fest: "Ich finde es einfach interessant –­ und abwechslungsreich ist meine Arbeit bis heute."

Insbesondere die "bürotechnische Revolution", wie sie es nennt, habe ihr gefallen. "Diesbezüglich war ich schon immer so, dass ich das haben und probieren wollte, wenn es technische Neuerungen gab", verrät sie und gerät ins Schwärmen: "Ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Ich hatte eine elektrische Schreibmaschine."

Berufsbegleitend machte die Mutter von drei Kindern die zweijährige Ausbildung zur Pfarramtssekretärin, die es nur in Württemberg gebe. Sie betont das Potenzial in der Gemeinde und weist auf den Gemeindebrief "Miteinander" hin, für den stets eigene Artikel eingebracht wurden. Seit Dezember 1987 erscheint dieser vier Mal im Jahr.

Seit 2001 ist Schütz Gemeindesekretärin. "Dafür habe ich einen neuen PC bekommen", strahlt sie. "Das war aber schon heftig", beschreibt sie die Umstellung, als von zwei Stellen auf eine reduziert wurde. "Die Pfarrer mussten dann Dinge selbst machen", stellt sie klar.

Zu den Aufgaben der schlagfertigen Gemeindesekretärin zählen unter anderem das Bürowesen, zum Beispiel das Schreiben von Protokollen oder das Verfassen von Gemeindebriefen – was ihr immer sehr am Herzen lag. Die Annahme von Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen, das Schreiben von Tauf-Urkunden sowie jahreszeitabhängige Tätigkeiten fielen ebenfalls an. Im Frühjahr beispielsweise alles rund um die Konfirmation. Kurz gesagt: Sie ist die Schnittstelle zwischen der Gemeinde und den Pfarrern.

Für ihre Nachfolgerin hat sie einen Plan gemacht. "Aufgaben, die mir spontan eingefallen sind habe ich ihr aufgeschrieben", erläutert sie. "Geburtstage von Senioren", sprudelt es aus Waltraud Schütz heraus. Schnell notiert sie sich diesen Aspekt. "Ich habe noch nicht einen Tag hier langweilig gefunden", beteuert sie und fügt hinzu: "Aber es wird jetzt halt immer mühsamer".

Das Telefon klingelt. Schütz setzt ihr Headset auf und meldet sich. Ein Grinsen huscht ihr über das Gesicht. Die kleine Leni, ihre Enkeltochter, ist am anderen Ende der Leitung. Nach dem kurzen Gespräch erzählt sie: "Das war schon immer gut hier. Meine Kinder hatten immer die Möglichkeit, mich zu erreichen." Im Herbst wird Schütz das zweite Mal Oma. "Das will ich genießen. Ich freu’ mich drauf", sagt sie in Hinblick auf ihre nahe Zukunft.

Am 14. Juli, ihrem letzten Arbeitstag, möchte sie mit ihren Kolleginnen essen gehen. Und dann will sie es sich "erstmal richtig gut gehen lassen" und aus der "Schusslinie" gehen, dass sich ihre Nachfolgerin Jeanine Peter einleben kann. "Sie macht es anders und darf es auch anders machen", sagt Schütz. Ein wenig Wehmut schwingt trotz der Freude auf den Ruhestand so kurz vor dem Abschied dennoch mit: "Mir tut es leid, dass ich nicht zehn Jahre jünger bin. Es ist ein super Team, sowohl was die Pfarrer, als auch die Mitarbeiter betrifft", erläutert sie. Ihr Trost: "Es ist schön, dass es jetzt so aufhört, wie es angefangen hat."