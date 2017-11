Villingen-Schwenningen Mystische Stimmung mit Gregorian Voices

Der Chor singt in Anlehnung der gregorianischen Choräle, aber modernisiert. Rund 220 Besucher saßen in der Kirche, als das Licht ausging und der bulgarische Männerchor einen Moment still verharrte, gekleidet als Mönche, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, die Chorwand der Kirche und das Kruzifix magentafarben angeleuchtet. Dieses Ensemble erzeugte eine eigenartig mystische Stimmung, in der das Oktett in der Folge eindrucksvollen Gesang präsentierte. Der Chor entführt das Publikum in eine gesangliche Zeitreise. Beginnend mit der geistlichen beschwörenden Musik des fernen Mittelalters und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barocks.

Bereits der Eröffnungsgesang des "Ave Maria" und das folgende "Salve Regina" beeindruckte die Zuhörer. Die Besucher erfreuten sich an den geschulten Stimmen, der gekonnten Vielstimmigkeit mit beeindruckendem Bass, Bariton, Tenor, Solo- und Zwiegesängen. Passend dazu schlugen die Glocken der Kirchturmuhr. Da war es ganz still in der Kirche.

Im ersten Teil war die Stimmung durch die Choräle, orthodoxe Kirchenlieder und Madrigale geprägt und sehr erhebend. Im zweiten Teil ging es weltlicher zu. Da erklangen berühmte Klassiker aus der Popmusik, auch hier mit neu arrangierten Versionen. Mit "Hallelujah" von Leonard Cohen, "Yesterday" von den Beatles, "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel oder "I’m Sailing" von Rod Steward eroberte der stimmgewaltige Chor die Herzen der Zuhörer, die mit unermüdlichem Beifall das Konzert begleiteten. Entsprechend dankten die Besucher mit Beifallsstürmen und standen beim letzten Ton Beifall klatschend, auf. Dafür gab es für den Heimweg noch Leckereien wie "Wind of Chance", von den Scorpions und "We are the World" von Michael Jackson. Dass dieses Ensemble mehrere internationale Auszeichnungen erhalten hat, verwundert bei diesem ungewöhnlichen Seh- und Hörerlebnis nicht.