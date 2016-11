"My Trippin‘ Mojo" heißt die sechsköpfige Soul- & Funk-Formation aus Leipzig, die am heutigen Samstagabend im Villinger Café Limba auftritt. Populärer Deep Funk steht dort ab 20.30 Uhr im Programm. Die Besucher erwartet Musik voller Liebe und Seele, ein Ausflug in die 60-er und 70-er Jahre, der Hochzeit des Souls. Ein "treibendes Schlagzeug, funky Basslinien, fetzige Bläsersätze" so werden die sechs Musiker in ihrer Heimatstadt gefeiert. Foto: Veranstalter