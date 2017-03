Villingen-Schwenningen Mutterverein des Sonnenbädles tankt wieder Zuversicht

Die Berichte der einzelnen Abteilungen im Naturheilverein waren geprägt von Zuversicht, aber auch ein wenig Wehmut. So beendete die Tennisabteilung zum Ende der vergangenen Saison auf Grund des Altersdurchschnitts der Mitglieder ihre Aktivitäten. Vor dieser Saison übernimmt sie auf Grund des Bestandes ihrer Kasse ein letztes Mal die Belagserneuerung der insgesamt drei Tennisplätze. Wenig Glück hatte die Abteilung zudem bei einem Wasserschaden in Hohe von 750 Kubikmetern, der relativ zügig behoben werden konnte. Gegen eine Zusatzgebühr können alle Mitglieder im Naturheilverein die Tennisplätze nutzen. Dasselbe gilt für Besuche der Sauna für Nicht-Mitglieder der Abteilung Sauna.

Die Möglichkeit zur kostengünstigen gegenseitigen Nutzung ihre Angebote erweist sich immer wieder als Vorteil für die Mitglieder im Naturheilverein. Rundherum positiv verlaufen auch die Vereinsaktivitäten in der Abteilung Freiköperkultur, deren Mitglieder von einer riesigen Liegefläche und einem bestens unterhaltenen Schwimmbecken profitieren. Auch die Erweiterung der von den Mitgliedern in Eigenregie voll erschlossenen Campinganlage mit über einem Dutzend neuen Plätzen erweist sich als ein Hit mit großer Nachfrage.

Für die beginnende Saison hat sich die Abteilung Sonnenbädle neu konstituiert, so dass die Baderöffnung abhängig von der Witterung planmäßig erfolgen kann. Auch ist die Betreuung des Bades im Verlaufe der bevorstehenden Badesaison geregelt. Ein Benefizkonzert mit der Fasnachtsformation "Vier Zylinder und eine Fehlzündung" spülte 2252 Euro in die Kasse des Sonnenbädle. Geld das die Abteilung gut zur Realisierung ihres Projektes "Das grüne Klassenzimmer" einsetzen kann. Es gründet auf der Idee den Kindern einen ganztägigen Aufenthalt im Sonnenbädle zu ermöglichen, in dem sie einerseits ihre Hausaufgaben vor Ort machen und sich anderseits im Bad vergnügen können. Die Neuwahlen bestätigten mit überwältigender Mehrheit Uwe Schondelmaier im Amt des Vorsitzenden. Stellvertreterin ist Mirela Neumaier. Die Kasse führt Kerstin Orth, Schriftführerin ist Renate Haberbosch.