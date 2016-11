Villingen-Schwenningen Mutter lobt Gemeinschaftsschule: "einfach näher dran"

Insgesamt 480 Schüler von der Klasse eins bis zur Klasse zehn besuchen die Schule, von 48 Pädagogen aller Schularten werden sie unterrichtet und unterstützt, ferner sind 20 Personen, also außerschulisches Personal, in der Schule aktiv, erklärt die Schulleiterin.

Gabriela Chudoba von der Caritas ist Ansprechpartnerin für Schüler und Eltern bei allen Sorgen und Nöten und erklärt: "Alles, was Schüler in diesem Alter bewegt, kommt hier zur Sprache."

Stefanie Schilling, sie hat zwei Mädchen in der dritten und sechsten Klasse an der Gemeinschaftssschule, betont, dass ihre ältere Tochter an der Grundschule nicht so besonders gut gewesen sei, hier an der Gemeinschaftsschule arbeite sie auf hohem Niveau und sei sehr zufrieden. Sie als Mutter erhalte jede Woche Rückmeldungen und sei so einfach näher an ihren Kindern dran, betont sie.

In der Klasse 6 A erläutert Matti Eckert das gemeinsame Lernen und er heftet einen Marienkäfer mit seinem Namen an ein Seil: "Das bedeutet, dass ich eine Frage an meinen Lehrer habe, da muss ich nicht dauernd den Finger strecken", erklärt der elfjährige Schüler. Im nächsten Klassenzimmer geht es um Naturwissenschaften. Sandra Schuster, Alina Klat und Jona Olfert demon­strieren, warum und wann man auf der Erde den Mond sieht, auch 3 D-Bilder und wie die Lichtbrechung funktionieren führen sie vor. "Wir haben sehr positive Rückmeldungen", betont die Schulleiterin und zeigt sich zufrieden, dass das Interesse an der Gemeinschaftsschule jedes Jahr zunimmt.