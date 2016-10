Villingen-Schwenningen Mutmaßlicher Edeka-Räuber steht vor Gericht

Villingen-Schwenningen (cos). Der Mann soll nicht nur ein Räuber sein, sondern auch noch ein brutaler Schläger. Während der Fasnet 2016 soll er mit Fäusten gesprochen haben, jetzt muss sich der 23-Jährige wegen des mutmaßlichen Übergriffs auf Schüler der Justiz stellen. Das Landgericht Konstanz verhandelt gegen den jungen Mann am 30. November.

Ihm wird vorgeworfen, während der Fasnet 2016 in Villingen-Schwenningen zwei Schüler durch einen Faustschlag beziehungsweise mit einem Teleskopschlagstock verletzt zu haben. Außerdem soll der Angeklagte im April 2016 in Villingen-Schwenningen in einem Edeka-Supermarkt einen schweren räuberischen Diebstahl begangen haben.