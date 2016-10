Villingen-Schwenningen Mutige Freunde erleben Abenteuer

Ein Kindermitmachmusical für Zuhörer von sechs bis zehn Jahren und Erwachsene, in der Reihe der Sitzkissen-Konzerte. Die Prärie ruft am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, ins Franziskaner in Villingen.

Der Indianerjunge Kleiner Bär und seine vielen Freunde stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte. Sie leben im Stamm der Wakatankas, der seit ewigen Zeiten mit der Natur im Einklang lebt. Doch die Harmonie ist aus dem Gleichgewicht geraten, die erwachsenen Krieger kommen immer öfter ohne Beute von ihren Jagdzügen zurück, der Stamm leidet Hunger. So machen die Kinder sich auf, den Westwind zu suchen, denn nur der kann ihnen weiterhelfen und sagen, wo sich die Büffelherden aufhalten. Dabei erleben die mutigen Freunde viele Abenteuer.

Auf spielerische Weise vermittelt dieses interaktive Kinder-Musical von Christian Kunkel, dass Vorurteile niemandem helfen und dass Toleranz der Schlüssel für ein friedvolles Miteinander ist. Dass dieses am Ende gelingt, dafür sorgen auch die Besucher selbst, in dem sie den tapferen Abenteurern trommelnd zur Seite stehen.