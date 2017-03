Die Eigenproduktion "Flieg ins Licht" präsentiert der Kurs "Literatur und Theater" des Hoptbühl-Gymnasiums am Montag, 27. März, und Dienstag, 28. März, jeweils ab 20 Uhr im Theater am Turm in Villingen. Dieses wurde 2013 in der Literaturwerkstatt des Gymnasiums von Schülern unter Leitung von Hartmut Danneck geschrieben und im Jahr 2015 mit einem ersten Platz beim Kulturpreis Schwarzwald-Baar ausgezeichnet. Nun wird die Handlung auf die Bühne gebracht: Arzu will eigentlich nur ein normales Teenagerleben führen, so wie ihre beste Freundin Laura. Aber ihre Familie und ihre Kultur hindern sie daran. Denn das muslimische Mädchen soll ihren Cousin heiraten. Die Freundschaft mit dem Jungen Matthias wollen sie nicht zulassen – die Familie will auf keinen Fall ihre Ehre verlieren. Sie spioniert ihr nach und versucht alles, um sie auf den vermeintlich richtigen Weg zu bringen. Ayda Khodabandehlou ist in der Rolle des Mädchens Arzu zu erleben. Die Karten kosten acht und vier Euro und sind im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße erhältlich. Foto: Chlup