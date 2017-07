Villingen-Schwenningen Musikverein Weilersbach auf Sommertournee

Hierzu hat die engagierte Dirigentin Lisa Zipfl eigens ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt, das von traditionellen Märschen und lebhaften Polkas bis hin zu Arrangements moderner Schlager für Blasmusikbesetzung reicht. Der musikalische Bogen wird hierbei vom bekannten "Böhmischen Traum" bis hin zu einem fetzigen "Helene-Fischer-Hit-Mix" gespannt.

Während die Musiker in den vergangenen Wochen und Monaten in Tannheim, Pfohren und beim Vatertagshock der Feuerwehrabteilung in Weilersbach zu hören waren, gab der Musikverein Weilersbach am vergangenen Wochenende beim Sommerfest der Narrozunft Villingen erstmals ein Unterhaltungskonzert. Vor historischer Kulisse, der sogenannten Bastion, einer ehemaligen Geschützrampe aus der Zeit, als Villingen noch von militärischer Bedeutung war, spielten die Musikanten aus Weilersbach für die zahlreichen Festbesucher im Spitalgarten auf.

Am Wochenende wird der Musikverein Weilersbach in Deißlingen beim Jubiläumsfest des dortigen Musikvereins den Festumzug am Sonntagmittag bereichern. Zwischen beiden Gemeinden bestehen nicht nur auf musikalischer Ebene ausgeprägte freundschaftliche Kontakte, denn mit Dieter Grießhaber wohnt schließlich ein ehemaliger Musiker und aktiver Feuerwehrmann in Deißlingen. So ist es für die Weilersbacher Musiker eine Selbstverständlichkeit, beim Umzug in Deißlingen teilzunehmen. Bevor die Sommerpause naht, sind die Musiker noch beim Sommerfest des Fußballclubs Weilersbach sowie beim Bachfest in Schabenhausen präsent.