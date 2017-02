Villingen-Schwenningen Musikverein gelingt Coup

VS-Weilersbach. Das a-cappella-Ensemble zählt zu den berühmtesten Live-Acts im Südwesten, seitdem die Hymne "Wir im Süden" (….stellen die hochwertigeren Kraftfahrzeuge her) Kultstatus erreicht hat.

In der jährlichen SWR-Hitparade stets auf einem der Top-20-Plätze gesetzt, wird der Song zunehmend auch von modernen Chören ins Repertoire aufgenommen. Denn die Noten sind als cleverer Marketing-Schachzug zum kostenlosen Download im Internet verfügbar.

"Füenf" gastiert mit dem neuen Programm "Füenf Engel für Charlie" in Weilersbach – nach eigener Einschätzung "next level a-cappella-Comedy". Auch in ihrer achten Show grooven sich die Musikomiker durch neue Ohrwürmer und legendäre Trash-Medleys. Immer am Puls der Zeit verarbeiten sie in ihren messerscharfen Parodien weltbewegende Themen, wie Schlaf, Schimmelkäse, Wutbürger, Küchenmaschinen, indische Nationalspeisen und Neurodermitis, heißt es weiter. "Grenzenlos wortwitzig und mit böser Satire singen sie mit kompromissloser Bühnenpower den Nonsens zurück ins Leben. Wie immer gilt: Wer diese Show verpasst, hat diese Show verpasst, und wer nicht grinsend aus dieser Vorstellung gehen wird, sollte schleunigst den Therapeuten wechseln", wird in der Pressemitteilung gefordert.