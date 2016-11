Die Musikkapelle Tannheim ehrte beim Jahreskonzert im Rahmen des Festabends langjährige und verdiente Mitglieder. Linda Obergfell (Zweite von links) hat als jüngstes Orchestermitglied das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber abgelegt. Rainer Kreuz (Dritter von links) wurde für 25 Jahre aktiver Zugehörigkeit zur Musikkapelle Tannheim mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Blasmusikverbandes und der goldenen Ehrennadel der Musikkapelle Tannheim geehrt. In dieser Zeit war er zehn Jahre Jugendleiter, fünf Jahre Schriftführer und ist derzeit Administrator der Webseite. Er ist der einzige Musiker der Kapelle mit dem goldenen Leistungsabzeichen. Carolin Weniger (Vierte von links), Andrea Schwörer (Dritte von rechts) und Marco Trillhose (Zweite von rechts) gehören der Musikkapelle seit 15 Jahren an und erhielten die silberne Vereinsnadel. Carolin Weniger ist Notenwartin und Vize-Vorsitzende der Musikkapelle. Die Ehrungen sprachen Vorsitzender Josef Wangler (rechts) und Thomas Riedlinger vom Blasmusikverband (links) aus. Foto: wz