Villingen-Schwenningen Musikkabarett vom Feinsten

Im Repertoire der beiden finden sich fast vergessene, aber stets geliebte Stücke wie "Der Überzieher", "Der Badewannentango" und andere musikalische Perlen großer Künstler. So erklingt am Ende eines jeden Konzertes oft der Gassenhauer "Die kleine Kneipe" als mehrminütiges Walzerpotpourri, in dem die zwei Musiker jegliche Volkslieder verarbeiten.

Ein bunter Strauß lustiger Lieder wie "Sixpäck", "Maggie Fix" oder das selbstironische "Wenn ich in Rente bin" zeigen, dass das echte Leben "eine Bühne voller Blödelei" ist. "Nix Politisches, nur Menschliches" ist nur ein Motto von "Man(n) singt Deutsch".

Eintrittskarten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Der Kartenvorverkauf findet heute, Freitag, ab 19 Uhr, in der Zehntscheuer statt. Karten können auch per E-Mail unter info@oki-marketing.de reserviert werden.