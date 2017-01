Villingen-Schwenningen Musikfreunde ehren Gösta Neuwirth

Donaueschingen. Die Gesellschaft der Musikfreunde lädt zum Konzert zum 80. Geburtstag von Gösta Neuwirth ein. Am Dreikönigstag feierte der österreichische Komponist Gösta Neuwirth seinen Geburtstag. Die Gesellschaft der Musikfreunde ehrt Neuwirth am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr im Strawinsky-Saal mit einem Geburtstagskonzert, in dem Werke von drei Generationen österreichischer Komponisten zu hören sein werden.