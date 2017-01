Seit einem Dutzend Jahren unterstützen die beiden Musiker von "Zweierlei Punk", Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler, das Soziale Zentrum am Neckar. Am Donnerstag überreichte Kreutzer (rechts) den symbolischen Scheck in Höhe von 1555 Euro, die die Musiker bei ihrem Blockflötenkonzert am 23. Dezember in Villingen gesammelt hatten. "Die vergangenen zwei Jahre haben wir aufgrund der Flüchtlingssituation an "Refugio" gespendet, aber nun teilen wir die Spenden auf", sagt Matthias Kreutzer. Ihnen sei wichtig, dass allen Hilfsbedürftigen geholfen werde, unabhängig von deren Herkunft. Und so freuen sich Wolfgang Flaig (links) und Ralf Großmann wieder über die Unterstützung. Foto: Pohl