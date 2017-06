Villingen-Schwenningen Musiker rocken Weigheimer Dorffest

VS-Weigheim. Die Dorfgemeinschaft Weigheim hatte alles richtig gemacht und sich super Musiker auf die Bühne eingeladen. Den Auftakt machten Marcel Maier aus Weigheim, er steht für ­"Maison" und Patrick Hänsler aus Mannheim als Support an der Gitarre. Marcel Maier aus Weigheim ist Musikkennern ein Begriff, steht er doch schon seit fünf Jahren mit seiner eindrucksvollen Stimme auf verschiedenen Bühnen wie in Stuttgart, Rottweil oder der Schwenninger Kulturnacht.

Nach dem beachtlichen Auftakt der Vorgruppe ließen es die "White Eagle" so richtig auf der Bühne rocken. Seit 25 Jahren sind sie eine Bank für Rock aus den 70ger, 80ger und 90ger Jahren. Harry Zepf, die Stimme der White Eagle mit Gitarre, Jörg Zepf, Bass und Gesang, sie sind so richtig gut verwandt, nämlich Brüder, Udo Schorpp, Gitarre, Gesang, Seppi Hauser, Gitarre, Gesang, und Alex Simmerer, Schlagzeug, sie kommen aus Durchhausen, Gunningen, Talheim und Rietheim im Kreis Tuttlingen, lieferten zweieinhalb Stunden "handgemachte" Rockmusik vom Feinsten. Man merkte ihnen an, sie verstehen ihr Handwerk seit 25 Jahren und das "Rocken" macht ihnen immer noch gewaltig Spaß. Sie hatten aber auch alles drauf, ob Creedance Clearwater Revival, REM, Achim Reichel, Cat Stevens, Rea Garvey, die Hooters oder Elvis und Pink Floyd: Die Festbesucher riss es immer häufiger von den Bänken, sie rockten begeistert mit, und so ab und zu machte die Band eine schnelle Polonaise durch die Besucherreihen, auch der Entengang von Angus Young war den Musikern nicht fremd, das war ein hervorragender Festauftakt.

Auch der Sonntag ließ keine Wünsche offen. Der Musikverein Weigheim spielte zum Frühschoppen auf, Kinderschminken und Schatzsuche, Unterhaltung mit den Flirts, Menschen-Kicker-Turnier und unter anderem Bauernolympiade sorgten für Stimmung auf dem Fest.