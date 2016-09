Villingen-Schwenningen. Mitglieder der Stadtmusik Hüfingen bewirten am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr an der Feldner Mühle in Villingen. Wie immer gibt es Mittagessen und am Nachmittag kommen zudem Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf den Tisch. Die Jugendkapelle sorgt mit zünftiger Blasmusik für Unterhaltung. Für schlechtes Wetter ist ein Zelt vorhanden. Der Erlös aus der Bewirtung kommt dem Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Feldner Mühle zugute.