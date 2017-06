Villingen-Schwenningen Musikalische Weltliteratur erklingt

Seit der Aufführung von Beethovens neunter Sinfonie im Jahr 2009 sammeln sich Männer und Frauen der gesamten Region im "Projektchor VS", um in intensiven Arbeitsphasen große Oratorien und Werke der Chorsinfonik zu erarbeiten. Seit Beginn nimmt an der jeweils etwa dreimonatigen Probephase auch die Villinger Kantorei teil.

Auf Initiative des Amtes für Kultur Villingen-Schwenningen und in Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen sowie namenhaften Solisten wurden in den vergangenen Jahren Carl Orffs "Carmina Bruna", das Verdi-Requiem, Mendelssohn-Bartholdys "Paulus" und "Elias", das Requiem von Antonín Dvorák, Johannes Brahms "Ein deutsches Requiem" und das "War Requiem" von Benjamin Britten aufgeführt.

Im Jubiläumsjahr soll mit neuen Ideen an die großen Erfolge der vergangenen Jahre angeknüpft werden.