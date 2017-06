Villingen-Schwenningen Musikalische Vielfalt beim letzten Konzert in alter Aula

Dem Konzert vorgegangen waren, wie ein Sänger und Saxofonist der JazzConneXion und des Oberstufenchors berichtet, "echt gute Proben, geleitet von drei extrem fähigen Musiklehrern". Die Bläserklassen fünf und sechs unter der Leitung von Stefan Merkl konnten mit einem breit gefächerten Repertoire von Jazz bis volkstümlich überzeugen. Nach einer kurzen Umbauphase stellte sich der Unterstufenchor "Young Voices" vor. Mit "Stitches" von Shawn Mendes und "The Rose" von Bette Milder berührte der Chor um Marco Pucher das Publikum.

Dass der Chor auch anders kann, zeigte er mit "Musik sein", einem deutschen Pop-Song. Der Oberstufenchor überzeugte auch dieses Jahr mit einem selbst geschriebenen Lied von Musiklehrer Alexander Ungelenk. "Dieses Lied", erzählt Ungelenk rückblickend, "ist inspiriert von einem meiner persönlichen Kindheitshelden: Rocky." Der Text, so der Musiklehrer, sei aus Bausteinen des Filmes "Rocky" zusammengebaut.

Kleine Überraschung: Rahul Thavaruban performte auf einen Beatbox von Thomas Kaufmann einen Rap. In dem Song gehe es um das Wiederaufstehen nach einem Rückschlag, erklärt Ungelenk. Doch auch das Chanson "Le Jardin" wurde neuinterpretiert vorgetragen. Auf genau diese Qualität wollte Manfred Koschek wohl bei der Begrüßung hinaus, als er sagte: "Es gibt keine andere Schule in der Region, in der es eine derartige Vielfalt an Chören und Bands gibt."