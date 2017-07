Villingen-Schwenningen Musikalische Sternstunden

VS-Villingen. Das Jubiläumsjahr von Villingen-Schwenningen erreicht mit einer strahlenden Operngala einen weiteren Höhepunkt. Werke aus gleich zehn verschiedenen Opern werden am Samstag, 8. Juli, 20 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen erklingen, wenn sich die Württembergische Philharmonie Reutlingen, Solisten von internationalem Format und der Projektchor VS für dieses besondere Sommerkonzert zusammenschließen. Im Anschluss findet im Komödiengarten des Franziskaner-Konzerthauses eine elegante Sommerparty statt.