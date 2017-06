Villingen-Schwenningen Musikalische Sternstunden

Im Franziskaner Konzerthaus werden die schönsten Arien und Chöre aus zehn verschiedenen Opern zu hören sein, darunter Mozarts "Die Entführung aus dem Serail", "Cosi fan tutte" und "Don Giovanni". Das Publikum wird Bizets Carmen, Rossinis "Barbier" und Puccinis "Madame Butterfly" begegnen. Aus Carl Maria von Webers "Freischütz" werden der Jägerchor und der Chor der Brautjungfern mit "Wir winden Dir den Jungfernkranz" erklingen. Und schließlich können die Besucher, "getragen von Sehnsucht" aus Verdis berühmtestem aller Chöre, den Alltag für einige Zeit vergessen. Magisch-sommerlich wird es auch im Anschluss: Dann findet im Komödiengarten des Franziskaner Konzerthauses eine Sommerparty statt.

Karten für die Operngala gibt es im Vorverkauf für 29, 24 und 19 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.