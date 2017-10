Villingen-Schwenningen Musikalische Reise um die Welt

Mit der Trommlergruppe Akoma um Karl-Heinz Wagner, der Hip-Hop-Tänzerin Hannah Luft und Bauch­tänzerin Elisis mit dem Ensemble Arabesken ist es gelungen, jeweils länderspezifische Beiträge zu finden, die für eigene Akzente sorgen.

Mit dabei sind auch die Voice Boys, ein noch junger Chor unter dem Dach des Sängerkreises, der eindrucksvoll zeigt, wie viel Spaß Singen in der Gruppe macht. Die Sänger unter der Leitung von Jonathan Föll haben vor allem moderne Songs in ihrem Repertoire wie California Dreaming und Viva la Vida.

Die Besucher können sich an einem Finger-Food-Büfett stärken, das mit landestypischen Spezialitäten der verschiedenen Länder bestückt ist. Wie bereits beim letzten Konzert kochen und backen die Sängerinnen selbst und sorgen so für die individuelle kulinarische Note.

Das Konzert von "Just for Femmes" findet am Samstag, 11. November, 19 Uhr, im Münsterzentrum in Villingen statt. Einlass ist ab 18 Uhr. So haben die Gäste Zeit, sich am Büfett zu stärken. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Das Essen kostet fünf Euro. Eintrittskarten gibt es in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße, bei den Sängerinnen und an der Abendkasse.