VS-Schwenningen (st). Die musikalische Reise in die Welt, die jeden zweiten Samstag von den internationalen Elternmentoren und der Musikakademie veranstaltet wird, geht am Samstag, 14. Januar, 14 Uhr, im Heimat- und Uhrenmuseum in die Türkei. Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sind angesprochen. Zu hören sein werden Musik, die auf einer türkischen Gitarre gespielt wird und eine türkische Geschichte.