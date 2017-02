Villingen-Schwenningen. Es sind noch vereinzelte Plätze in den Kursen der rhythmisch–musikalischen Früherziehung an der Musikakademie VS frei. Für Kinder im Alter von drei Jahren gibt es noch freie Plätze in den Eltern-Kind Gruppen. Diese Kurse finden montags ab 16.30 Uhr im Musikschulgebäude in Schwenningen sowie freitags um 16.15 Uhr im Musikschulgebäude in Villingen statt. Für Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren sind noch Plätze in den Kursangeboten montags in Schwenningen frei. Anfang März bietet die Musikakademie einen neuen Eltern-ind Kurs für Kinder ab zwei Jahren an. Dieser Kurs wird immer freitags ab 15.15 Uhr im Musikschulgebäude in Villingen stattfinden. Eine Schnupperstunde hierfür wird am 17. Februar zur entsprechenden Zeit angeboten. Anmeldungen sind im Sekretariat der Musikakademie, Telefon 07721/8 78 71 48, möglich.