Villingen-Schwenningen Musik vom Feinsten geboten

Furtwangen. Das Kammerorchester Bachmann ist vielen Donaueschingern noch ein Begriff. Vor etwa vierzig Jahren gründete der Geiger Norbert Bachmann in Donaueschingen das Kammerorchester Bachmann.

Damals wie heute musizierten professionelle Musiker zusammen mit fortgeschrittenen Schülern der Musikschule. Viele Konzerte machten das Orchester in der Umgebung bekannt. In der Zwischenzeit zog Norbert Bachmann mit seiner Familie nach Mannheim und ging dort seiner musikalischen Laufbahn nach.

Alle seine Söhne, vier an der Zahl, zeigten große Begabung für die Musik: Daniel Bachmann studierte Geige in Trossingen, Florian Bachmann studierte Violoncello in München und Mannheim, Valentin Bachmann studierte Medizin in Mannheim und verfolgte gleichzeitig seinen musikalischen Werdegang auf dem Klavier. Julian Bachmann studierte zunächst in Mannheim, Karlsruhe und Lübeck Violoncello und ist seit 2017 als Akademist bei der Berliner Staatskapelle engagiert.