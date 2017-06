Villingen-Schwenningen Musik verbindet zwei Gemeinden

Lange hatte der Musikverein über ein passendes Geschenk für die befreundeten Musiker aus Chabeuil nachgedacht – ein handgeschnitzter Uhrenträger hat nun mit ihnen die Reise nach Frankreich angetreten.

Der Galaabend – und das ganze Wochenende standen unter dem Motto "Von Freund zu Freund" – und genau so war auch die Stimmung an den beiden Tagen. Am Sonntag ging es gemeinsam mit den Gästen nach Alpirsbach, zur Besichtigung der Klosterbrauerei. Beim anschließenden Picknick in Schiltach spielte auch noch der Wettergott mit und bescherte den Reisenden viel Sonnenschein. Den Abschluss fand das – nach Ansicht aller – geniale Fest am Sonntagabend. Natürlich, wie könnte es anders sein, wieder mit viel gemeinsamer Musik. Und natürlich hatten die "Los Cailletos" auch noch eine Überraschung für ihr Freunde parat: Zwei Riesenflaschen Clairette versteckten sich in einer Schatzkiste – gepaart mit extra angefertigten Sektgläsern.

Ob sich der Vorsitzende des Musikvereins, Rolf Förnbacher, und Dirigent Thomas Riedlinger allerdings in Zukunft bei Auftritten mit den grell-rosafarbenen T-Shirts zeigen werden, die sie geschenkt bekamen, wird sich noch zeigen.

Ein Wiedersehen mit den Cailletos wird es allerdings schon bald geben: Nächstes Jahr feiert die Städtepartnerschaft 35-Jähriges, und alle haben ihr Kommen schon angekündigt.

Die Gemeinde Mönchweiler wird bald mit den Vorbereitungen für das große Fest beginnen, das 2018 über Pfingsten stattfinden wird. Ein Jahr später geht es dann zum Gegenbesuch nach Chabeuil.