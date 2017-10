Villingen-Schwenningen Musik nichts für schwache Nerven

Dessen mussten sich die Besucher an diesem Abend bewusst sein. Zwei Bands aus der Alternativ-Kultur spielten in dem dunklen Raum des Cafés, welcher die Schwere der Musik hervorragend unterstützte.

Mit "Messed" aus Karlsruhe und Landau in der Pfalz machte ein Band aus dem Post Punk-Genre den Anfang. Mit ihrem Noise-Rock ließen es die vier Herren so richtig krachen. Treibender Bass, scheppernde Drums und wilde Gitarren sind die Zutaten aus denen "Messed" eine Klangatmosphäre schaffen, die Melancholie, Wut und Furcht erzeugen kann. Zeit, um durchzuschnaufen lassen einem die vier Männer bei ihren Punk angehauchten kurzen Songs kaum. Ein Tritt in die Magengrube par excellence. Für schwache Nerven ist diese Musik definitiv nichts. Trotz, oder gerade auf Grund dieser Sperrigkeit kam die Band sehr gut bei den Besuchern an.

Die drei US-Amerikaner von "Yowie" kamen den weiten Weg aus St. Louis, Missouri, und touren gerade durch Europa. Mit verschobenen Rhythmen, des versierten Drummers, verrückten und verschrobenen Melodien auf der Gitarre, ergänzt durch wilde Bassläufe, erzeugen die Amerikaner Klangteppiche und Melodien, die fernab jeglicher Mainstream-Musik existieren können. Wild, chaotisch und doch wahnsinnig strukturiert präsentierten sich die Stücke des Trios.