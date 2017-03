Villingen-Schwenningen Musik erfüllt ihn sein Leben lang

VS-Schwenningen. Die Überraschung sei bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Harmonika-Orchester am Wochenende perfekt gewesen, als auf einmal Oberbürgermeister Rupert Kubon auftauchte, um Adis für langjährige Verdienste im Ehrenamt auszuzeichnen. Damit habe er nicht gerechnet, meint er bescheiden. Doch seine Vereinskollegen hatten allen Grund, dem leidenschaftlichen Akkordeonspieler diese Ehre zukommen zu lassen, schließlich engagiert sich Werner Adis seit 70 Jahren aktiv im Orchester und weit darüber hinaus im Dienste an der Musik. In seiner Laudation hob Kubon die vielen Verdienste Adis’ hervor, der am 20. März seinen 82. Geburtstag feiert. Alleine 58 Jahre war er im Vorstand des Harmonika-Orchesters in verschiedenen Positionen aktiv. Seit vergangenem Jahr ist er Ehrenvorsitzender.

Wenngleich es schwer vorstellbar ist, will Adis demnächst etwas kürzer treten. Doch zunächst erstellt er wie zu anderen Jubiläen auch erst noch die Chronik zum 85-jährigen Bestehen des Harmonika-Orchesters in diesem Jahr. Er selbst hat viel zu dessen Erfolg beigetragen. Gerne blättert er in den Fotobüchern, die er neuerdings erstellt. Früher waren es Fotoalben, bei deren Durchsicht Werner Adis an seine vielen Auftritte vor allem in den 60er- und 70er-Jahren mit der eigenen Adis-Combo, der Swano-Big-Band oder dem Harmonika-Orchester erinnert wird. Die Tanzmusik auf den Bodensee-Dampfern, auf der Burg Hohenzollern oder die Auftritte bei den Alten Jungfere und den Heringsdörflern in Villingen dürfen ebenso wenig fehlen wie die Fastnachtsbälle, Hochzeiten, Tanzturniere und der Auftritt mit Hugo Strasser im Beethovenhaus.

Einziger Wermutstropfen ist die ungewisse Zukunft des Harmonika-Ensembles, das keinen Nachwuchs hat. Aus Musikermangel muss Adis sogar statt bislang die erste nun die vierte Stimme auf seinem Akkordeon spielen. Glücklich stimmt ihn, dass drei seiner Söhne und die beiden Enkel in seine Fußstapfen treten und teilweise in der Stadtmusik Schwenningen oder in eigenen Ensembles spielen.