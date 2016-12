Villingen-Schwenningen Musik, die ins Herzilein zielt

Die lange Tradition der Schwarzwaldfamilie Seitz reicht bis in das Jahr 1949 zurück. Damals hatten Johanna und Wendelin Seitz den ersten Rundfunkauftritt und begannen damit einen einmaligen Siegeszug in der volkstümlichen Musik. Schon als Kind sangen die Geschwister Gabi, Manuela, Michaela und Jürgen in diesem Ensemble mit, und der harmonische Chorgesang wurde zum Markenzeichen der Schwarzwaldfamilie Seitz.

Walter Scholz ist seit über 60 Jahren bekannt als "Trompeter mit der Teufelszunge". Die musikalische Legende aus dem Schwarzwald eroberte mit "Die Sehnsuchtsmelodie" 1984 die Hitparaden. In der Volksmusik wurde er als Solokünstler berühmt und unter anderem mit zwei Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Außerdem war er über 36 Jahre lang erster Solotrompeter im Sinfonieorchester des damaligen Südwestfunks (SWF) in Baden-Baden.

Liane zählt zu den strahlenden Sternen am Schlagerhimmel. Die mehrmalige Siegerin der SWR 4-Hitparade war nominiert zum Grand-Prix der Volksmusik und zum MDR-Herbert-Roth-Preis und wurde ausgezeichnet zur Künstlerin des Jahres. Bekannt ist die Sängerin auch aus der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags".

Weitere Informationen: Eintrittspreise: 36,30 bis 42,90 Euro. Buchen Sie Ihre Karten in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung: Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen, VS-Villingen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, online unter www.schwabo.de/tickets oder bei Ihrer Ticket-Hotline unter: 07423 78790 (zzgl. 4,- Euro Versand) Montag – Freitag: 7-19 Uhr, Samstag: 8-12 Uhr. Tickets gibt es auch bei der Tourist Information Villingen-Schwenningen.

Dreimal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für das Konzert inklusive Meet & Greet mit den Wildecker Herzbuben am Dienstag, 27. Dezember, um 19 Uhr in der Neuen Tonhalle. Mit dem Stichwort "Herzbuben" können sich Teilnehmer bis Freitag, 9. Dezember, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.